Membro do partido Conservador agarra ativista da Greenpeace pelo pescoço | VÍDEO

O membro do partido Conservador, Mark Field teve uma atitude num jantar na noite passada que está a gerar fúria nas redes sociais.

O ministro do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Ásia e do Pacífico agarrou uma ativisita da Greenpeace pelo pescoço, empurrou-a contra um pilar e obrigou-a a sair da sala da Mansion House, depois de um grupo de manifestantes entrar e interromper o discurso do chanceler, Philip Hammond.

Field foi suspenso das suas atividades como ministro por Theresa May. Num comunicado divulgado na madrugada de sexta-feira antes de sua suspensão, Field defende-se e diz que reagiu "instintivamente" pois estava "genuinamente preocupado" com a possibilidade da manifestante estar armada.