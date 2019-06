Auxiliar condenada por agressão a idosa de 101 anos | VÍDEO

Uma assistente social foi condenada a uma pena de prisão de oito meses depois de ter sido filmada a agredir uma paciente de 101 anos, em agosto do ano passado, no Reino Unido.

No vídeo, podemos ver Ashikiah Reid, de 36 anos a limpar o rosto da idosa, que sofre de demência, de forma pouco paciente e a bater-lhe nos braços e mãos. A mulher grita mas Reid não para de a tratar de forma violenta.

As imagens foram captadas por uma câmara de vigilância colocada pela família da idosa, que começou a suspeitar que esta estaria a sofrer abusos. A assistente social quando confrontada com o vídeo admitiu as agressões.

After noticing bruising and hearing screams, a family set up a secret camera in the home of a 101-year-old dementia sufferer.



The footage they captured saw the carer, Ashikiah Reid, jailed. 🚔 pic.twitter.com/aoVmgaIgZs