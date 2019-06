Companhia aérea cancela voo depois de ser encontrado feto em casa de banho de avião

Foi encontrado esta sexta-feira, por uma equipa de limpeza, um feto abandonado na casa de banho de um avião da companhia aérea FlySafair.

De acordo com o site News24, o avião preparava-se para fazer o voo de ligação entre Durban e Joanesburgo, na África do Sul. O feto foi encontrado já no momento em que várias pessoas estavam a entrar na aeronave.

“Nos momentos finais dos serviços de gestão de desperdício para se proceder à descolagem do avião, a nossa equipa técnica encontrou o que parecia ser um feto abandonado”, disse a companhia aérea em comunicado.

“Um caso de ocultação de nascimento está a ser investigado pela polícia do aeroporto sul-africano de King Shaka”, afirmou o porta-voz da polícia de KwaZulu-Natal.

A FlySafair já se mostrou disponível para cooperar com a polícia na investigação.

“Faremos tudo o que estiver ao nosso alcance para ajudar as autoridades no que for necessário durante a investigação. Agradecemos aos nossos leais passageiros pela paciência em relação ao atraso resultante deste acontecimento”, concluíram.