Donald Trump explica o porquê de ter decidido não atacar o Irão

O Presidente americano, Donald Trump utilizou a sua conta oficial de Twitter para confirmar que tinha voltado atrás na decisão de atacar o Irão, como já tinha sido noticiado e explicar o porquê.

"Estávamos prontinhos para retaliar na noite passada em três sítios diferentes quando eu perguntei, quantos vão morrer? 150, foi a resposta de um general. 10 minutos antes do ataque mandei parar - não era proporcional com o derrube de um drone", escreveu Trump.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 21 de junho de 2019

O presidente mostra-se seguro com a supremacia americana e declara "não estou com pressa. As nossas forças armadas estão renovadas e prontas para avançar, de longe as melhores do mundo. As sanções estão a morder-lhes e foram anunciadas mais na noite passada. O Irão não pode NUNCA ter armas nucleares, nem contra os EUA, nem contra o MUNDO!".