Frederico Varandas vai fazer cortes acima dos três milhões de euros nas modalidades

Frederico Varandas vai reduzir o investimento nas modalidades e prepara-se para fazer cortes acima dos três milhões de euros relativamente ao orçamento da última época, avança esta sexta-feira o jornal O Jogo.

Segundo o desportivo, a direção ‘leonina’ pretende fazer um reajustamento nas contas, uma vez que houve uma queda nas receitas da modalidades em comparação com o ano anterior, uma vez que os gastos atuais são incompatíveis com a situação financeira do Sporting.

De acordo com o mesmo jornal, cada modalidade deverá ter um decréscimo de meio milhão de euros no orçamento da próxima época. Entre os vários cortes, destacam-se a redução de salário do plantel de hóquei em patins e a possibilidade de extinção da secção de ciclismo em parceria com o Clube Ciclismo de Tavira.

Também Nélson Évora está em dúvida, já que é o mais caro do atletismo.

Apesar dos cortes, Frederico Varandas pretende trazer de volta o Basquetebol ao Sporting.