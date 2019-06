Buffon partilha fotografia onde infringe Código da Estrada mais do que uma vez

Outro dos detalhes que os fãs não deixaram escapar e apontaram nos comentários da fotografia foi o maço de tabaco que aparece na porta do carro do guarda-redes.

Gianluigi Buffon partilhou nas redes sociais uma fotografia sua a conduzir e os seguidores não demoraram muito a apontar-lhe alguns defeitos. Na legenda da fotografia, o jogador escreve que "viajar apenas tem uma regra, não voltar igual a quando partiste" mas na verdade, existem outras regras que Buffon optou por ignorar.

Na fotografia partilhada na sua conta de instagram, o jogador de futebol infringe o Código da Estrada maisdo que uma vez, conduz a 155 km/h de acordo como velocímetro, não leva o cinto posto e conduz com apenas uma mão no volante - que mesmo não sendo considerada uma infração, é desaconselhável e coloca a segurança do condutor em risco -.

