O fenómeno que surgiu nos céus da Virgínia e que deixou os habitantes curiosos

As imagens, que mostram uma rara formação de nuvens, foram partilhadas nas redes sociais e já se tornaram virais. Tudo aconteceu em Smith Mountain Lake, no estado da Virgínia, nos EUA.

Amy Christie Hunter, que partilhou a imagem no Facebook na passada terça-feira, explicou que depois de contactar a meteorologista de uma estação de televisão local lhe foi explicado que se tratam de "nuvens muito raras e que normalmente não são assim tão bem definidas”.

Em declarações à CNN, o Serviço Meteorológico norte-americano explicou que o fenómeno é conhecido por ondas de Kelvin-Helmhotz e ocorre em dias ventosos ou mais instáveis.

Tratam-se de "ondas verticais no ar associadas com o cisalhamento do vento que passa em regiões estáveis estaticamente"- o cisalhamento do vento, também chamado de tesoura de vento ou gradiente de vento, é um fenómeno meteorológico em que há uma rápida variação da direção e da velocidade da corrente do vento.

De acordo com a CNN, as diferentes camadas da atmosfera têm velocidades de vento diferentes, criando a aparência de ondas rolantes. Se a temperatura e a humidade estiverem certas, podem produzir estas nuvens.