Ciclista condenado a pagar mais de 100 mil euros por atropelar mulher que atravessou rua com sinal fechado

Um ciclista foi condenado a pagar uma indemnização superior a 100 mil euros pelo atropelamento de uma mulher que estava a atravessar a rua com o sinal para peões fechado enquanto olhava para o telemóvel, em Londres.

O acidente remonta a julho de 2015 e tanto o ciclista como a mulher ficaram inconscientes após a colisão. A mulher ainda tentou recuar ao ver o ciclista, mas não foi o suficiente para impedir o acidente.

De acordo com o The Guardian, a juíza referiu que Rober Hazeldean é um ciclista “calmo” e “razoável” na estrada. No entanto, apenas a mulher, Gemma Brushett, tem direito à indemnização porque apresentou queixa.

Apesar de considerar que ambos eram culpados do acidente, a juíza referiu que os ciclistas têm de estar sempre preparados para o comportamento inesperados dos peões.

Robert terá de pagar uma indemnização de cerca de 112 mil euros e ainda os custos judiciais do processo.