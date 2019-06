Papa anuncia tema para as Jornadas de Juventude em Lisboa

O Papa Francisco anunciou, este sábado, os temas escolhidos para o itinerário de três anos das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), que culmina com a celebração internacional do evento, a decorrer em Lisboa no verão de 2022, avança a agência Ecclesia

“A próxima edição internacional da JMJ será em Lisboa, em 2022. Para esta etapa de peregrinação intercontinental dos jovens escolhi como tema ‘Maria levantou-se e partiu apressadamente’ (Lc 1, 39)”, disse o o líder da Igraja Católica, no Vaticano.

A edição em Lisboa será assim dedicada à passagem do Evangelho de São Lucas relativa à visita da Virgem Maria à sua prima, Santa Isabel, mãe de São João Batista.

O tema foi anunciado, esta manhã, quando Francisco falava aos jovens participantes no XI Fórum Internacional da Juventude dedicado ao Sínodo e à Exortação Apostólica ‘Cristo Vive’, uma iniciativa promovida pela Santa Sé.

No seu discurso, o Papa sublinhou que desejava que o tema promova uma “harmonia” entre o itinerário para as JMJ 2022 e o caminho da Igreja Católica, após o Sínodo dedicado às novas gerações (outubro de 2018).

“Desejo que haja uma grande sintonia entre o itinerário para a JMJ de Lisboa e o caminho pós-sinodal. Não ignorem a voz de Deus, que impele a levantar e seguir os caminhos que Ele preparou para vocês. Como Maria, e junto com ela, sejam portadores da sua alegria e do seu amor, todos os dias”, afirmou.