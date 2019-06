Paramotor fica preso em poste elétrico de Santo Tirso

Um paramotor ficou preso num poste elétrico de média tensão, durante este sábado, em Santo Tirso, com ferimentos ligeiros no piloto, segundo avançou hoje o “Jornal do Ave”.

O paramotor era pilotado por um piloto experiente, de 55 anos, quando ficou preso numa linha de média tensão em São Martinho do Campo, no concelho de Santo Tirso, do distrito do Porto.

A vítima foi retirada pelos Bombeiros Voluntários de Vila das Aves, tendo o caso sido já registado pelo Posto Territorial da GNR de Vila das Aves.