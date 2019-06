Jogos Europeus. Telma Monteiro conquista bronze

Telma Monteiro garantiu na tarde deste sábado a medalha de bronze no judo, na categoria de -57 kg, na segunda edição dos Jogos Europeus que se vai disputando em Minsk, na Bielorrússia. No encontro de atribuição da medalha, a judoca portuguesa de 33 anos venceu a holandesa Sanne Verhagen com um 'waza-ari' já perto do final do combate.

Há quatro anos, em Baku (Azerbaijão), Telma Monteiro havia conquistado a medalha de ouro. Desta feita, porém, caiu nas meias-finais, perdendo por ippon com a kosovar Nora Gjakova, campeã da Europa e terceira colocada no ranking mundial - a portuguesa é 16.ª.

Esta foi a terceira medalha de Portugal na competição este sábado, depois de Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia terem conquistado as duas primeiras na ginástica acrobática: prata no exercício Dinâmico e bronze no exercício de Equilíbrio.

Antes do bronze alcançado por Telma Monteiro, Catarina Costa falhou a oportunidade de conseguir o mesmo objetivo na categoria de -48 kg. A atleta lusa, 13.ª da hierarquia mundial, perdeu com a espanhola Júlia Figueroa, décima do ranking, e terminou no quinto lugar.

Maria Siderot caiu no segundo combate na mesma categoria, com Sergiu Oleinic e João Crisóstomo (-66 kg), Joana Ramos e Mariana Esteves (-52 kg), e Gonçalo Mansinho (-60 kg) a ser eliminados logo no primeiro combate. Este domingo entram em competição Bárbara Timo, Nuno Saraiva, Jorge Fernandes, Anri Egutidze e Carlos Luz.