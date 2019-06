Jorge Jesus faz furor no primeiro treino no Brasil

Tudo tem graça em Jorge Jesus, que, podendo até nem ser engraçado, há muito que caiu em graça, ultrapassando em muito o facto de ser o treinador desta ou daquela equipa. Para onde quer que vá o treinador português, as reações são imediatas, despertando aquele tipo de curiosidade que faz com que todos o queiram acompanhar. Desde o dia 1. E assim foi, mais uma vez, agora do outro lado do Atlântico, no Brasil. Tal como programado desde a sua oficialização no Flamengo, o ex-treinador do Benfica e do Sporting teria de apresentar-se no primeiro dia de trabalho a 20 de junho. E assim foi. Antes do treino, a palestra concedida pelo técnico de 64 anos já corria pelas redes, bem como o feedback dos adeptos do clube do Rio de Janeiro, que se mostraram bastante animados com as palavras de confiança do técnico.

No seu jeito característico, Jesus deixou claro: «O mais importante aqui dentro é o Flamengo, não é o treinador nem o jogador, é o Flamengo. Temos todos de olhar num objetivo e compromisso de equipa. Não se pode falar de outra maneira neste clube: é ganhar, ganhar, ganhar».

Após este primeiro contacto, seguiu-se a primeira sessão de trabalho com o plantel rubro-negro. Com um treino que, só no relvado, ultrapassou as duas horas, o plantel pode começar a perceber a metodologia e a filosofia de trabalho do treinador luso - que incluem drones, coletes numerados e carrinho de apoio no campo.

No final, houve até quem se mostrasse surpreendido. O avançado Everton Ribeiro foi um dos jogadores a abordar este primeiro contacto: «Foi muito positivo e impactante o primeiro contacto com ele. Apresentou-se e disse que quer ajudar-nos a conquistar títulos. Quer tirar o melhor de nós e essa forma de pensar é muito importante». E a surpresa: «Explicou-nos como vai trabalhar, sempre com intensidade e até disse que ia correr connosco. Mas não pensei que fosse literalmente».

A verdade é que as imagens partilhadas pelo clube carioca do primeiro treino fizeram furor e convenceram ‘a torcida’. «Estou ‘botando’ muita fé nesse velhote»; «Jesus no comando»; «Vida longa ao JJ no Flamengo» ou «Deem dois troféus a esse homem!» foram alguns dos comentários à publicação.

Com a Copa América a decorrer até 7 de julho, o primeiro desafio de JJ está agendado para 11 do próximo mês: a primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil, frente ao Athletico.