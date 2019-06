A próxima temporada do ‘Você na TV’ pode não contar com Manuel Luís Goucha

Estreou-se na RTP, em 1979, como ator na série ‘Zé Gato’. Depressa se tornou conhecido por apresentar programas de culinária, a ‘Praça da Alegria’ na mesma estação televisiva e o ‘Olá Portugal’, na TVI. Considerado um dos melhores apresentadores de televisão da atualidade, Manuel Luís Goucha pode vir a não apresentar a próxima temporada do talk show.

De acordo com uma fonte do canal de Queluz de Baixo, citada pelo Correio da Manhã, Goucha “anda preocupado com os resultados. Apesar de dizer que não liga a audiências, é normal que se sinta ultrapassado. É que já nem é só a Cristina! A RTP ganhar é que não estava previsto". A verdade é que as audiências do programa têm vindo a descer abruptamente e, neste momento, Goucha e Maria Cerqueira Gomes lutam pelo segundo lugar da tabela.

Na quarta-feira passada, o programa matutino da TVI atingiu o pior resultado de sempre: em média, 185.400 espetadores acompanharam a emissão. Por outro lado, o formato de Sónia Araújo e Jorge Gabriel atingiu os 214.500, sendo derrotados por Cristina Ferreira, na liderança, com 400.100 espetadores fidelizados.

Segundo a fonte anteriormente referida, existirão mudanças a partir de setembro e uma delas pode ter que ver com a saída do profissional de comunicação. "Ainda não é nada certo, mas um dos cenários em cima da mesa é a saída do Manel. Nesta fase, acho que ele nem se importava. Ele quer fazer outra coisas e já partilhou com o Bruno Santos [diretor de Programas da TVI] que gostava de ter um programa semanal, de entrevistas", referiu.