Federer conquista torneio de Halle pela 10ª vez

O suíço Roger Federer, terceiro do ranking ATP, conquistou este domingo, pela 10.ª vez, o torneio de Halle, na Alemanha, derrotando na final o belga David Goffin (33.º), por 7-6 e 6-1, ao cabo de uma hora e 25 minutos.

O antigo líder do ranking mundial, que disputou a 13.ª final em Halle, alcançou o 102.º título da carreira, ficando a sete de igualar o recorde do antigo tenista norte-americano Jimmy Connors, e tornou-se o vencedor mais velho de sempre na era Open, com 37 anos, 10 meses e 15 dias.

"É incrível. A primeira vez que joguei aqui nunca poderia imaginar que conquistaria 10 títulos", admitiu o suíço, que parte com confiança reforçada para o torneio inglês de Wimbledon, que procura vencer pela nona vez e, dessa forma, conquistar o 21.º título em provas do Grand Slam.