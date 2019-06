Jogos Europeus. Carlos Nascimento conquista primeira medalha de ouro para Portugal

Portugal continua a subir ao pódio e passa agora a somar seis medalhas nos II Jogos Europeus, que decorrem em Minsk, na Bielorrússia, até ao próxima dia 1 de julho.

Carlos Nascimento venceu este domingo a medalha de ouro nos 100 metros, na abertura da jornada de atletismo. O atleta português conseguiu a quinta medalha para Portugal (e a primeira de ouro) com a marca de 10,35 segundos.

De seguida mais uma subida ao pódio, desta feita na estafeta mista 4x400m. Cátia Azevedo, Rivinolda Mentai, Vitor Ricardo dos Santos e João Coelho alcançaram a medalha de bronze.

Recorde-se que ainda durante o dia de hoje Bárbara Sequeira, Francisca Maia e Francisca Sampaio Maia conquistaram o a medalha de prata no exercício combinado de ginástica acrobática. O trio feminino tinha sido, de resto, o responsável por alcançar as duas primeiras medalhas portuguesas na prova (uma medalha de bronze e uma de prata) no sábado, no primeiro dia de competição.

Também no sábado, a judoca portuguesa Telma Monteiro havia conquistado a medalha de bronze na categoria de -57kg.

As medalhas Atualmente com seis medalhas conquistadas, Portugal está cada vez mais perto de igualar o registo de Baku2015, em que amealhou três medalhas de ouro, quatro de prata e três de bronze (10 no total), resultado que lhe valeu o 18.º lugar entre 50 países.

Nestes II Jogos Europeus, que reúnem quatro mil atletas de 50 países em 15 disciplinas, a comitiva lusa está representada com praticamente uma centena de atletas (98).