Marcelo eufórico no São João de Braga

No ano passado, o Presidente prometeu que, em 2019, participaria nas festividades da Noite do São João de Braga, o que agora cumpriu.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, está a festejar o São João de Braga, desde o princípio da noite deste domingo, tendo sido recebido de forma entusiástica, pelos foliões bracarenses, estando o próprio Chefe do Estado, eufórico, com a receção popular.

A participação de Marcelo Rebelo de Sousa começou cerca das 19h30, com o Presidente da República a jantar, seguindo-se depois o percurso pedonal ascendente, entre a Rotunda de São João da Ponte e até à Praça da República (Arcada), pela Avenida da Liberdade, participando assim na maior festa popular de Portugal e pela uma hora da madrugada assistirá ao tradicional espetáculo pirotécnico, na presença do presidente da Câmara Municipal de Braga, Ricardo Rio, bem como pelo vice-presidente, Firmino Marques, que é o responsável da Comissão de Festas, mas também do arcebispo primaz de Braga, D. Jorge Ortiga, e dos presidentes das Câmaras Municipais de Vila Verde e de Terras de Bouro, respetivamente, António Vilela e Manuel Tibo, isto entre muitos outros autarcas.

Entre os primeiros bracarenses a receber o Presidente da República estiveram elementos da organização da prova III Bombeiro de Elite, que no dia 28 de setembro, um sábado, terão cerca de meio milhar de bombeiros a subirem o Escadório do Monte do Bom Jesus.

No São de João de Braga de 2018, Marcelo Rebelo de Sousa sentiu-se indisposto e sofreu um desmaio, durante a tarde, com o calor, junto à Igreja do Bom Jesus, durante a tarde da véspera de São João, tendo sido logo transportado pelo INEM para o Hospital de Braga.

O Presidente prometeu então que, em 2019, participaria nas festividades da Noite do São João de Braga, o que agora cumpriu, renovando a admiração pela cidade de Braga e onde passava férias em criança, a ocasião em que o fizeram sócio do Sporting Clube de Braga, estando também neste mesmo restaurante a popular “Melinha”, adepta do clube de Braga.