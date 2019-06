Irão ameaça EUA

O comandante das forças navais do Irão, o almirante, Hossein Khanzadi, diz que o país "pode sempre dar uma resposta esmagadora... e o inimigo sabe disso".

O comandante das forças navais do Irão, o almirante, Hossein Khanzadi, ameaça os Estados Unidos e disse durante uma conferência de imprensa que o país tem a capacidade de derrubar mais drones americanos, citando o Independent.

Segundo noticiou a agência Tasnim, esta segunda-feira, Khanzadi diz que o Irão "pode sempre dar uma resposta esmagadora... e o inimigo sabe disso".

As declarações do oficial de alta patente do Irão surgiram uma semana após o escalar da tensão entre Washington e o Irão, agravada pelo derrube de um "drone espião" que sobrevoava uma zona entre o Golfo Pérsico e o Estreito de Ormuz.

Os EUA prepararam uma retaliação militar, no entanto, Donald Trump acabou por suspender o ataque. Mike Pompeo, secretário do governo americano, chegou esta segunda-feira à Arábia Saudita para abordar a tensão atual entre os Estados Unidos e o Irão e tentar chegar a um consenso.

De acordo com fontes oficiais norte-americanas, Pompeo deve encontrar-se na cidade portuária de Jeddah com o rei Salman e com o príncipe herdeiro Mohamed bin Salman, antes de se deslocar aos Emirados Árabes Unidos.