Turismo volta a crescer

Os turistas espanhóis e o ‘efeito Páscoa’ voltaram a dar fôlego ao setor. Responsáveis respondem com aumento da oferta, mas há quem relacione o sucesso com a subida do preço das casas.

Depois de algum abrandamento nos últimos meses de 2019, o turismo em Portugal voltou a ganhar novo fôlego. À boleia da Páscoa, as receitas do turismo aumentaram 9,6% em abril, para 331,5 milhões de euros. Também os turistas espanhóis – tradicionalmente visitantes de Portugal nesta época pascoal – contribuíram para esta subida.

Vamos a números: segundo o Instituto Nacional de Estatística (INE), o alojamento turístico recebeu 2,3 milhões de hóspedes e 5,8 milhões de dormidas em abril. Feitas as contas, tais valores representaram aumentos de 9,1% e 9,5%, respetivamente. As dormidas na hotelaria (84,7% do total) aumentaram 8% em abril, enquanto as dormidas nos estabelecimentos de alojamento local (12,7% do total) cresceram 17,2%. Já no espaço rural e de habitação (2,5% do total) aumentaram 22,6%.

As dormidas de residentes cresceram 16%, acelerando face ao aumento de 5,1% em março, enquanto as de não residentes cresceram 7,1%, quando no mês anterior tinham diminuído 0,9%, uma subida que refletiu o aumento de turistas oriundos de Espanha. Dos 16 principais mercados turísticos, que representaram 86,9% das dormidas de não residentes em abril, o mercado espanhol – tradicionalmente sensível ao ‘efeito Páscoa’ – representou 11,3% desse total e cresceu 55,7% só em abril.

Também o mercado britânico cresceu 2,2% nesse mês, o brasileiro 10,2%, o canadiano 30,2%, o irlandês 18,4% e o norte-americano 18,8%, enquanto os mercados alemão e francês recuaram, respetivamente, 3,7% e 0,5%.

Para responder a esta ‘invasão turística’, o setor continua a dar resposta com o aparecimento de novas unidades hoteleiras. E os números falam por si: só este ano deverão surgir mais 65 novas unidades – só em Lisboa são esperados 22 hotéis e o Porto deverá receber 15 –, traduzindo-se num aumento de mais de 570 quartos. Estão previstas ainda 15 remodelações, com a capital a ser alvo de quatro, reforçando a oferta em mais 986 quartos.

Lisboa e Porto a bombar

Lisboa e Porto são as áreas que registam o maior número de dormidas de turistas e são também aquelas que têm tido maior procura por parte dos investimentos hoteleiros.

Ainda que o foco esteja nas grandes cidades, o resto do país não fica esquecido. Estão previstos, além de sete novas unidades hoteleiras e uma remodelação no Centro, cinco novos hotéis para o Alentejo e duas remodelações. Também os Açores e a Madeira vão ser reforçados com mais uma e três unidades, respetivamente.

Estes números vão ao encontro do estudo avançado pela Deloitte que diz que 62% dos investidores estão a pensar em apostar no setor para os próximos 12 meses. Já quando questionados sobre o volume e preços de transação para os próximos três meses, 38% acredita que deverá aumentar, já 62% admite que será igual ao que estava previsto.

O que é certo é que grande parte destes novos hotéis já estava prevista para 2018. No entanto, por causa de atrasos nas obras e por outros motivos, nomeadamente problemas de licenciamento ou falta de mão-de-obra, a sua construção foi adiada para 2019, como reconheceu ao SOL a presidente executiva da Associação da Hotelaria de Portugal, Cristina Siza Vieira.

Aliás, uma das maiores preocupações e também limitações está relacionada com a falta de mão-de-obra. «Há muitos anos que temos vindo a alertar para a escassez de trabalhadores no setor». Um problema que, de acordo com a responsável, não é exclusivo deste setor, mas que ganha maiores proporções face ao crescimento deste negócio face a outros. E essa carência sente-se desde o «staff até ao serviço de apoio».

A preocupação é partilhada por Ana Jacinto, secretária-geral da Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP) que chegou a admitir que o setor precisa, pelo menos, de 40 mil trabalhadores. «No ano passado fizemos uma grande reflexão sobre o mercado de trabalho e em janeiro de 2018 fizemos um inquérito aos empresários do setor, e já nessa altura diziam que, se tivessem 40 mil trabalhadores disponíveis, teriam absorvido esse número de trabalhadores», revelou ao SOL.

O lado negro: preço das casas

Mas se o setor da hotelaria e restauração aplaudem este ritmo de crescimento do turismo, o mesmo não acontece para quem procura casa, principalmente nas grandes cidades. Vários estudos responsabilizam o sucesso do turismo pelo aumento do preço da habitação em Portugal. E os dados não são animadores. De acordo com os dados divulgados pelo Eurostat, Portugal foi, em 2018, o país da União Europeia onde os preços da habitação mais subiram, com um aumento de 10,3% face ao ano anterior, mais do dobro da média comunitária.

Também a Comissão Europeia, o Mecanismo Europeu de Estabilidade e o Banco Central Europeu chamaram a atenção, esta semana, para os riscos persistentes do aumento dos preços no mercado imobiliário com especial enfoque para os perigos da banca.

Apesar desta euforia, o último estudo feito pela a Confidencial Imobiliário (CI) revelou que os preços das casas em Lisboa subiram ao ritmo mais baixo desde final de 2015, o que veio confirmar «a tendência de desaceleração da valorização registada neste mercado ao longo do último ano», recordando que no segundo trimestre do ano passado as casas da capital valorizavam 21,5%.

Entre janeiro e março, os valores subiram 15,9% face ao período homólogo, naquela que foi a variação mais elevada dos últimos quatro trimestres. No último ano, o aumento dos preços a nível nacional tem ultrapassado sempre os 15%.

No entanto, esta tendência não é igual em todo o país. O Porto mantém-se como a cidade do país onde a subida dos preços é mais acentuada. No primeiro trimestre, as casas ficaram 28,8% mais caras, mas aquém dos 32,9% registados no último trimestre do ano passado.