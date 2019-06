Preço de casas portuguesas duas vezes superior ao da UE

Apesar de um abrandamento na subida de preços nos últimos tempos, Portugal foi o país da União Europeia onde os preços das casas mais subiram em 2018, com uma variação de 10,3%

De acordo com dados da Eurostat citados pelo DN, a subida de preços das casas em Portugal ronda os 40%, nos últimos cinco anos, um número que se apresenta duas vezes superior à média da União Europeia.

Apenas 4 países ficaram à frente de Portugal na tabela. A Irlanda, onde em cinco anos os preços aumentaram 70%, lidera a lista, seguindo-se a Hungria, com um aumento de 55%. Também a Hungria e a Estónia enfrentaram uma subida de preços de 40% desde 2013 e encontram-se em terceiro e quarto lugares, respetivamente.

Itália foi o único país em que as casas ficaram quase 10% mais baratas entre 2013 e 2018.