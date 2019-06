"Neymar vive da fama. Parece uma popstar"

Tostão, antigo jogador de futebol brasileiro, falou sobre Neymar e considerou que o jogador tem um comportamento irresponsável. Apesar de elogiar o futebolista e reconhecer que este é um avançado “espetacular”, Tostão refere que Neymar “vive da fama”.

“Neymar? Teve um comportamento desnecessário e irresponsável. Vive da fama. Subiu muito depressa, parece uma popstar... Tudo isso foi mau para a sua carreira. Mas são as escolhas dos jovens de hoje em dia. (...) Ele não é o único. Há outras pessoas famosas, futebolistas ou não, que têm um comportamento similar. Messi é uma exceção. A maioria leva uma vida irresponsável, cheia de problemas", defende Tostão”, disse o ex-ineternacional canarinho vencedor do Mundial de 1970, em declarações ao El país.

"Estaria bem se mudasse, se tivesse um comportamento mais correto fora do campo. Ele treina muito, prepara-se muito bem para todos os jogos. Se não o fizesse, a situação seria muito pior. Ouço muita gente dizer que Neymar fracassou", acrescentou.

Tostão considera que Neymar tem muito talento. No entanto, as lesões que tem sofrido têm afetado a sua carreira profissional.

"Se fracassou? Eu vi quase todos os seus jogos no Santos, no Barcelona e no PSG. Quase todos. E em quase todos jogou muito bem ou foi a figura. Cada vez que vejo um jogo seu, inclusivamente com o Brasil, é assim. (...) Ele já mostrou todo o seu talento, mas não tem a regularidade de Messi, Cristiano Ronaldo ou outros futebolistas porque teve graves lesões. Nos momentos mais importantes para ele, esteve lesionado", rematou.