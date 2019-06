EDP lidera ranking das marcas portuguesas mais valiosas

A EDP, com um valor de marca de 2.302 milhões de euros, a Jerónimo Martins, com 1.332 milhões, e a GALP com 923 milhões lideram o ranking das 50 marcas portuguesas que constituem a lista das Marcas Portuguesas com maior valor financeiro. Esta é a conclusão do estudo anual da OnStrategy que pretende apurar quais as marcas mais valiosas a nível nacional.

O estudo revela que a empresa portuguesa de energia lidera o ranking, situando-se num nível robusto de força de marca. O sucesso é, segundo o estudo, fruto do seu posicionamento, reputação e presença no mercado, que por sua vez se traduz numa valorização do negócio da marca.

O top 5 do ranking das marcas portuguesas fica completo com o Pingo Doce, com um valor financeiro de marca de 847 milhões de euros em valor, e a TAP, que atinge os 733 milhões. Os setores da energia e do retalho são, portanto, aqueles que detêm as marcas mais valiosas em Portugal.

As posições seguintes são ocupadas por marcas dos setores da banca e das telecomunicações. O Millennium BCP alcança o sexto lugar (683 milhões de euros) e o BPI ocupa a nona posição (428 milhões de euros). Os sétimo e oitavo lugares são ocupados pela MEO (564 milhões de euros) e pela NOS (465 milhões de euros), respetivamente.

“A publicação deste estudo é uma homenagem às marcas portuguesas. Em termos de resultados, podemos afirmar que a dimensão das maiores empresas portuguesas e a sua exposição a outros mercados, justificam os seus resultados. Em termos sectoriais, verificamos um predomínio das Utilities, Distribuição e Banca”, revela João Baluarte, Partner da OnStrategy e responsável pelo estudo.

A completar o top 15 das marcas que mais se destacam na lista das marcas portuguesas com maior valor financeiro fazem ainda parte o Continente, a Caixa Geral de Depósitos, a Sonae, o Grupo Mota Engil, a The Navigator Company e a Delta.