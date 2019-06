Caixa vai reduzir os juros dos depósitos a partir de agosto

Já quando o juro calculado for inferior a 1 euro, deixa de haver qualquer pagamento, seja nos depósitos poupança seja nos depósitos a prazo.

A Caixa Geral de Depósitos vai cortar os juros que paga nos depósitos poupança. A remuneração passa a ser 70% inferior àquela que está hoje em vigor. Em causa estão as contas Caixa Poupança Reformado, Caixa Poupança, Caixa Poupança Emigrante, Caixa Projecto e Caixa Poupança Superior, que passam a dar um juro anual de 0,03%, em vez dos atuais 0,1%. Já quando o juro calculado for inferior a 1 euro, deixa de haver qualquer pagamento, seja nos depósitos poupança seja nos depósitos a prazo, revela o Expresso.

Já em relação aos produtos suspensos com contas ativas, os cortes nos juros chegarão aos 90%. É o caso do depósito Poupança Caixa Família Mais — vai passar a render 0,03% em vez de 0,3%.

De acordo com o banco público, a ideia é direcionar os clientes para os produtos-pacote. “Tendo em conta o contexto de mercado que se vive, a CGD tem vindo a reforçar a proposta de valor para os clientes detentores de Contas Caixa, (Azul, Platina, L, M, etc.), bem como criar oportunidades para que os clientes realizem uma maior diversificação das suas carteiras, seja através do investimento em seguros financeiros, fundos ou PPR”

A revisão em baixa do pagamento de juros arranca a 1 de agosto e irá produzir efeitos na data de renovação. Essa informação já foi revelada aos clientes.