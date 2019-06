João Félix? "Dava mais depressa 120 milhões por Bruno Fernandes”

Domingos Paciência comentou esta segunda-feira a transferência, ainda não oficializada, de João Félix para o Atlético de Madrid e afirmou que “dava mais depressa 120 milhões por Bruno Fernandes”, acrescentando que este é um jogador “muito mais completo”.

“Se fosse presidente de um clube, dava mais depressa 120 milhões por Bruno Fernandes, pela época que fez e não só, tem 24 anos, está no auge da sua carreira. Mostrou atributos que fazem dele diferente do João Félix: bate livres, bate cantos, faz golos, faz assistências”, começou por dizer o treinador, no programa Tertúlia Bola Branca, da Renascença.

Acho o Bruno Fernandes muito mais completo nesta altura, não quer dizer que o João Félix, quando tiver a idade do Bruno Fernandes, não possa superar isto com uma margem muito larga", acrescentou.