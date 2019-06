Trabalhadores da Autoridade Tributária em greve no próximo dia 27

Os trabalhadores da AT acusam o Governo de defender "um modelo de carreiras especiais que fica muito longe de responder às expectativas criadas"

Os trabalhadores da Autoridade Tributária anunciaram, esta terça-feira, uma greve nacional para o próximo dia 27. Num comunicado enviado à comunicação social, a Federação Nacional dos Sindicatos dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais (FNSTFPS) explica que vai realizar uma concentração às 12h junto à Secretaria de Estado dos Assuntos Fiscais, em Lisboa.

O objetivo do grupo é reivindicar ação por parte do Governo no processo negocial, relativo à revisão das carreiras especiais da Autoridade Tributária e Aduaneira, que este deu por encerrado "sem que tivessem sido contempladas quaisquer das propostas apresentadas por esta Federação e sem que o projeto governamental tivesse sido suficientemente ponderado", declaram.

Os trabalhadores da AT acusam o Governo de defender "um modelo de carreiras especiais que fica muito longe de responder às expectativas criadas" e afirmam que o projeto proposto "corresponde a uma mão cheia de nada e a outra de coisa nenhuma'".

O grupo foca-se negativamente nas propostas governamentais nas carreiras propostas que, "para além de não respeitarem o quadro legal vigente, não consideram a especialização existente e persistem na manutenção de carreiras subsistentes, nos suplementos remuneratórios que o Governo insiste em não integrar nos vencimentos, na avaliação permanente que no projeto governamental tem a sua definição por despacho do membro do governo que tutela o sector; e, na modalidade de vínculo, já que o vínculo de nomeação será restringido às carreiras que o Governo quer agora rever".