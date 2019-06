Futebol Feminino. Benfica anuncia saída do treinador

Técnico de 43 anos venceu a Taça de Portugal e o campeonato da segunda divisão no primeiro ano de existência da modalidade no clube encarnado

João Marques não será o treinador da equipa feminina do Benfica na I Liga. As águias anunciaram esta terça-feira o fim da ligação ao técnico, que na primeira época de existência da modalidade no clube conquistou a Taça de Portugal e o campeonato da segunda divisão, assegurando assim a subida ao escalão principal.

Em comunicado publicado no site oficial do clube, o Benfica revela que o vínculo do técnico, a terminar no final deste mês, nao irá ser renovado, justificando a decisão com o que entende ser "o momento de assumir uma mudança de ciclo". Os encarnados acrescentam que o adjunto Valter Pinheiro e o treinador de guarda-redes Paulo Silva se irão manter na equipa técnica, cujo novo líder será conhecido "em breve".

João Marques, de 43 anos, treinou o FC S. Romão e o Averomar nos escalões distritais do futebol masculino, aventurando-se depois pelo futebol de praia, onde colecionou títulos ao comando do Braga: quatro campeonatos nacionais e uma Euro Winners Cup, a Liga dos Campeões da modalidade, em 2017. Entre 2016 e 2018 assumiu ainda a liderançda da equipa feminina dos bracarenses, terminando duas vezes no segundo lugar do campeonato e como finalista da Taça de Portugal - perdeu todos os troféus para o Sporting -, chegando no início da última temporada ao Benfica.