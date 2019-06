Violação de criança leva PJ ao Hospital de Santa Maria da Feira

A Polícia Judiciária do Porto esteve no Hospital de S. Sebastião, na Feira, na manhã desta terça-feira, para investigar a alegada violação de uma criança de três anos.

De acordo com o Jornal de Notícias, os inspetores daquela autoridade dirigiram-se ao estabelecimento hospitalar, depois de uma criança ser sinalizada como possível vítima de violação.

Segundo o mesmo jornal, o jardim-de-infância alertou as autoridades para a situação da criança, uma menina, de uma família problemática de Oliveira de Azeméis. A criança foi atendida no serviço de pediatria do hospital.