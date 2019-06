Camarões. Joel aponta ao regresso após detetado problema cardíaco (com vídeo)

O avançado que representou o Marítimo no último ano e meio foi excluído do CAN por "risco de morte súbita", mas diz que poderá voltar a jogar

Joel Tagueu, avançado camaronês que representou o Marítimo no último ano e meio, foi dispensado da seleção dos Camarões que inicia hoje a participação no CAN (Taça de África das Nações), devido a uma anomalia cardíaca que lhe poderia até causar "morte súbita em campo", de acordo com o comunicado emitido pela federação africana.

Esta terça-feira, e já depois de o Marítimo ter garantido que iria analisar detalhadamente todos os exames feitos pelo jogador durante o período que passou na ilha da Madeira, Joel publicou um vídeo na rede social Instagram a explicar que o problema que lhe foi detetado "tem cura" e adiantou até um prazo para regressar à competição. "Foi algo com que nasci. O médico deixou-me tranquilo, disse-me que é uma cirurgia tranquila e que, depois de a fazer, entre três a quatro meses posso voltar a fazer o que mais amo", explicou o atleta de 25 anos.

Joel, recorde-se, esteve no Marítimo por empréstimo dos brasileiros do Cruzeiro, tendo marcado 19 golos em 49 jogos ao serviço do emblema madeirense. Os Camarões, por seu lado, perdem assim mais uma unidade no ataque, depois de Aboubakar, do FC Porto, também ter ficado de fora da competição devido a problemas físicos.