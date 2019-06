Marisa Liz revela que não vive com Tiago Pais Dias, com quem está há 19 anos

"Eu e o Tiago encaramos a nossa vida só com uma perspetiva: sermos felizes, independentemente de fazermos as coisas como a sociedade está habituada a que se faça ou não"

Marisa Liz revelou recentemente que não vive na mesma casa que o companheiro, Tiago Pais Dias, com quem tem uma relação há 19 anos.

“Eu não vivo com o Tiago”, disse a cantora, durante o programa “Depois Vai Se a Ver e Nada”, da RTP1, depois de José Pedro Vasconcelos a questionar sobre o facto de viver e trabalhar com Tiago Pais Dias.

“Eu e o Tiago trabalhamos juntos, temos duas empresas juntos, ele é o amor da minha vida e eu espero ser o da dele e como passamos muito, muito tempo juntos, moramos a cinco minutos um do outro”, explicou Marisa.

“Assim eu decoro a casa como eu quero e ele decora a casa como ele quer”, brincou.

A artista revelou ainda que nem sempre foi assim, mas ambos optaram por tomar essa decisão.

“Já vivemos juntos (…). Eu acho que qualquer relação na vida é difícil ou é fácil, dependendo da perspetiva com que tu a encaras. Eu e o Tiago encaramos a nossa vida só com uma perspetiva: sermos felizes, independentemente de fazermos as coisas como a sociedade está habituada a que se faça ou não. Nós somos felizes”, afirmou.

“Isto é uma frase do Tiago: ‘Não há paredes que formem uma família’. Há famílias que estão todas a morar dentro da mesma casa e não são uma família”, concluiu a cantora.

Recorde-se que Marisa Liz e Tiago Pais Dias fazem parte da banda Amor Eletro. O casal tem dois filhos em comum: Beatriz, de 11 anos, e Tiago, de 5 anos.