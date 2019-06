Legislativas. Socialistas exigem primárias a António Costa

Os militantes informam ainda que darão início a "um conjunto de ações" para que os candidatos possam dar a "conhecer as suas ideias e promoverem as respectivas candidaturas".

Mais de uma centena de militantes do Partido Socialista (PS) assinaram uma Carta Aberta dirigida a António Costa a exigirem que o partido realize eleições primárias abertas. O documento, intitulado “Primárias Já”, lança a candidatura de 117 socialistas a deputados para a próxima legislatura.

“Estas candidaturas resultam da firme convicção de que o PS sairá reforçado com a abertura de um amplo e participado processo de debate, que se traduza numa escolha verdadeiramente democrática”, pode ler-se no abaixo-assinado. Os militantes também destacam que a realização de primárias seria uma solução para “pôr um ponto final nas escolhas feitas em circuito fechado e entre núcleos restritos de dirigentes”.

A carta termina com os assinantes “certos de que esta iniciativa materializa a vontade e o compromisso” do primeiro-ministro em “abrir o Partido Socialista à cidadania”.

Os militantes informam ainda que darão início a “um conjunto de ações” para que os candidatos possam dar a “conhecer as suas ideias e promoverem as respetivas candidaturas” junto dos eleitores, simpatizantes e restantes militantes do partido. A primeira iniciativa decorre hoje ao final da tarde, no Largo do Chiado, em Lisboa.