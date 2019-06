Mãe suicida-se com filho de cinco anos porque “a vida é demasiado difícil”

Quando as autoridades encontraram a mãe e o filho, estes estavam deitados e com os rostos encostados um ao outro, tendo morrido por afogamento.

Emma Sillett, de 41 anos, assistente social, foi dada como desaparecida a 20 de novembro do ano passado juntamente com o seu filho Jenson Spellman, de cinco anos. A mulher e a criança, residentes em Derbyshire, no Reino Unido, foram encontradas dois dias depois pelas autoridades inglesas.

De acordo com o The Mirror, mãe e filho foram ao McDonald’s “comer um Happy Meal” antes de Sillett levar a criança até ao largo artificial Valehouse Reservoir e saltarem para a água. Na mochila da mulher e nos bolsos das calças do menino, foram encontradas pedras. Numa nota de despedida, deixada no carro, Sillett explicava que atou os pulsos de Jenson aos seus “porque não suportava o pensamento de o deixar ir”. Quando as autoridades encontraram a mãe e o filho, estes estavam deitados e com os rostos encostados um ao outro, tendo morrido por afogamento.

Segundo o Daily Mail, Sillett lutava contra uma depressão crónica e, um ano antes do suicídio, tinha sofrido três abortos espontâneos. Contudo, o relacionamento com o pai de Jenson era o maior problema que enfrentava e que a fazia querer terminar a sua passagem pelo mundo, como consta na carta de despedida. No mesmo documento, Sillett adiantou que “deixaria uma marca” para que os cadáveres fossem localizados e, de facto, um peluche e uma lanterna facilitaram a investigação policial.

Ficou provado que a mulher tinha tentado suicidar-se no dia anterior mas Jenson ficou “aterrorizado” e o plano saiu gorado. Citada pela BBC News, a detetive Rebecca Fearon adiantou que John Spellman, companheiro de Sillett, confessou que esta “esteve muito em baixo” nos dias anteriores à tragédia.

“Não consigo imaginar o Jenson sem mim. Nunca o quis magoar e batalhei para o salvar deste mundo. Não quero que ele tenha uma vida de dor. A vida é demasiado difícil” rematou Sillett na carta encontrada no seu veículo.