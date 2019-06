Grace Jones atua pela primeira vez em Portugal

Grace Jones terá a 12 de julho a sua primeira atuação em Portugal, no festival NOS Alive, que entre os próximos dias 11 e 13 regressa ao passeio marítimo de Algés.

A confirmação da atuação da cantora jamaicana no palco Sagres foi nesta terça-feira anunciada pela organização do festival que conta ainda nesta edição com Tom Yorke, The Cure, Vampire Weekend, Bob Moses, Bom Iver, The Chemical Brothers, Camané, Linda Martini e Ornatos Violeta.

Conhecida como uma das musas do artista e realizador norte-americano Andy Warhol, Grace Jones ficou também conhecida pelo seu trabalho como modelo e atriz.