População vai a casa de políticos exigir a devolução de subornos

A governadora do estado indiano de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, acusou funcionários locais de exigir como suborno 25% do valor das habitações sociais que atribuiam.

A população do estado indiano de Bengala Ocidental está nas ruas para exigir aos seus representantes políticos que devolvam os subornos que têm pedido para permitir que os cidadãos tenham acesso a programas sociais governamentais, em particular no que toca à habitação. Centenas de pessoas têm-se alinhado à porta de casa dos mais de 15 políticos considerados responsáveis, recusando-se a sair até serem reembolsados. Vários dos políticos viram as suas casas invadidas e foram obrigados a comprometer-se por escrito a pagar o devido.

Quando a governadora de Bengala Ocidental, Mamata Banerjee, decidiu demitir elementos do seu partido e exigir a devolução do dinheiro desviado, não imaginava que seria este o resultado. “Não quero manter ladrões no meu partido”, disse Banerjee, que acusou políticos locais de exigir como suborno 25% do valor das casas sociais que entregavam. A governadora tem apelado ao fim dos protestos e para que as vítimas apresentem queixa às autoridades.

A súbita preocupação da governadora com a corrupção é vista como uma tentativa de recuperar a popularidade, face ao crescimento eleitoral dos seus adversários do BJP, o partido do primeiro-ministro Narendra Modi.