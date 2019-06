CMVM aplica 39 coimas num total de 2,17 milhões no ano passado

Trata-se, segundo a entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias, do maior número de decisões de contraordenações proferidas desde 2016.

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) aplicou 39 coimas, resultado de 63 processos, no valor de 2,17 milhões de euros em 2018. Trata-se, segundo a entidade liderada por Gabriela Figueiredo Dias, do maior número de decisões de contraordenações proferidas desde 2016.

Já a atividade da auditoria, cuja supervisão é da responsabilidade do regulador desde 2106, foi alvo das primeiras medidas de carácter contraordenacional, resultaram da conclusão de oito ações de supervisão com coimas aplicadas que variam entre 20 mil e 50 mil euros.

A CMVM encerrou 2018 com um resultado positivo de 127 mil euros. As receitas fixaram-se em 22,8 milhões de euros e as despesas rondaram os 22,7 milhões de euros.