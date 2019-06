Até junho, foram atribuídas 93 mil novas pensões

Declarações do ministro do Trabalho e da Segurança Social

O ministro do Trabalho e da Segurança Social revelou esta quarta-feira que o Centro Nacional de Pensões conclui, em média, 883 processos de atribuição de pensões por dia. Este ano, já foram concluídos mais de 106 mil processos.

Vieira da Silva frisou, durante a comissão do Trabalho e da Segurança Social, que, em maio deste ano, foram concluídos 28.400 processos de requerimentos de pensões – este número representa um aumento de 82% face ao mesmo mês de 2018 e 101% em relação a 2015.

Até junho, foram atribuídas 93 mil pensões, anunciou o ministro. Só este mês foram pagar mais de 21 mil, o que representa um aumento de 67% em relação a maio de 2018.

Vieira da Silva disse ainda que, no que diz respeito à evolução das pensões este ano, registou-se uma "tendência fortemente decrescente" dos requerimentos pendentes com 90 dias ou mais – entre fevereiro e junho, houve uma redução de 31,6% dos requerimentos pendentes. A centralização dos serviços do Instituto da Segurança Social e o reforço de recursos humanos influenciaram estes valores, defende o ministro.