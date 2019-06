Jesus corrige jornalista: "Melhor treinador do Brasil? Não, do mundo"

Desde que aterrou no Rio de Janeiro que Jorge Jesus tem dado que falar. O primeiro treino que orientou no Flamengo chamou a atenção e deixou os adeptos cariocas rendidos, mas fora de campo o show continua.

Desta vez, o técnico português volta a ser notícia pela resposta bem-humorada que deu a um jornalista da Globo. Lucas Strabko encontrou o técnico português e gravou um pequeno vídeo onde afirmou que estava com o melhor treinador do Brasil, opinião que foi prontamente retificada por Jesus. "Do Brasil? Não, do mundo", disse ao seu jeito bem característico.

Recorde-se que o primeiro desafio de JJ está agendado para 11 do próximo mês: a primeira mão dos quartos-de-final da Taça do Brasil, frente ao Athletico.