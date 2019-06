Incêndio da Catedral de Notre Dame considerado involuntário pelas autoridades francesas

As autoridades declaram que existem duas hipóteses a ser estudadas sobre o início do incêndio

De acordo com um relatório publicado pela procuradoria de Paris, o incêndio na Catedral de Notre Dame foi considerado involuntário, noticiou o jornal francês Le Figaro, esta quarta-feira. O procurador, Rémy Heitz, afirma que “neste momento não há provas que sustentem a hipótese criminal”.

As autoridades declaram que existem duas hipóteses a ser estudadas sobre o início do incêndio: um cigarro mal apagado ou um curto-circuito na instalação elétrica é o que se prevê estar na origem de um dos momentos mais marcantes na Europa, no ano de 2019.

“Mais investigações profundas, incluindo com recurso ao trabalho de especialistas, terão de ser conduzidas a partir de agora”, acrescentou o procurador.