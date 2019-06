Rúben Semedo oficializado no Olympiakos

O Olympiakos anunciou esta quarta-feira a contratação de Rúben Semedo. O emblema grego paga cerca de 4,5 milhões de euros ao Villarreal pelo passe do defesa português.

Ρούμπεν Σεμέδο καλώς όρισες στον Ολυμπιακό! / Rúben Semedo welcome to Olympiacos FC! 🔴⚪ #olympiacos #welcome #RúbenSemedo #WelcomeRúben pic.twitter.com/J5kWBk0pS5

Em Atenas, Rúben Semedo vai encontrar os portugueses José Sá, Roderick Miranda e Daniel Podence, todos sob o comando do também técnico português Pedro Martins.

Ο Ρούμπεν Σεμέδο στα «ερυθρόλευκα»! / Rúben Semedo in the red and white of Olympiacos! 🔴⚪#olympiacos #welcome #RúbenSemedo #WelcomeRúben pic.twitter.com/PfuJNxdFJA