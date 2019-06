Trump culpa democratas pela morte de pai e criança na fronteira

Óscar Alberto Martínez Ramírez, de 25 anos, e a filha Valeria, de 21 anos, morreram no passado domingo enquanto tentavam atravessar a fronteira que separa Ciudad Juárez, no México, de El Paso, nos EUA. A imagem dos cadáveres, arrastados pela corrente, captada por Julia Le Duc, da Associated Press, tornou-se viral. Tania, companheira de Óscar e mãe da criança, naturais de El Salvador, conseguiu ser resgatada enquanto perdeu a família a alguns quilómetros da ponte de Matamoros.

The Democrats should change the Loopholes and Asylum Laws so lives will be saved at our Southern Border. They said it was not a crisis at the Border, that it was all just “manufactured.” Now they admit that I was right - But they must do something about it. Fix the Laws NOW!