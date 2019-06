Explosão de botija de gás origina ferido grave em Amora

Encontram-se no local 13 operacionais, com o apoio de cinco veículos.

Uma explosão de uma botija de gás num anexo de uma habitação em Amora, concelho do Seixal, esta manhã, originou um ferido grave.

De acordo com declarações de uma fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) à agência Lusa, a pessoa ficou com queimaduras de primeiro e segundo grau, tendo sido transportada para o hospital de São José.