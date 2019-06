Massa de ar quente do Norte de África a caminho de Portugal. Temperaturas vão chegar aos 40 graus

Depois de a massa de ar quente do Norte de África deixar a Europa em estado de alerta devido ao calor, será a vez de Portugal registar uma subida de temperatura com a mesma a aproximar-se do país já este fim de semana.

No entanto, ao contrário do que aconteceu em alguns países da Europa, as temperaturas vão subir gradualmente em Portugal.

“Não temos indicação de onda de calor. A massa de ar quente vinda do Norte de África está a aproximar-se, mas as temperaturas vão subir de uma forma gradual. Os valores mais elevados vão ser registados no interior do Alentejo, com as máximas a chegarem aos 40º”, explicou uma meteorologista do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), citada pelo site Notícias ao Minuto.

De acordo com o IPMA, apesar da subida de temperaturas, as mesmas não são “anormais” para a época.