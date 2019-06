Pai ganha força de "super-homem" e salva filho de se afogar | VÍDEO

Dizem que o pai é o primeiro herói de um filho. Albert Passavanti garantiu definitivamente ser o do seu, quando salvou a criança de um ano e meio de se afogar na piscina, no passado domingo, em Palm Beach, no estado norte-americano da Flórida.

A criança estava a brincar com uma bola insuflável e contornou a rede de proteção da piscina. Ao brincar na berma da piscina, acabou por entrar dentro da água para ir buscar a bola. Mal se apercebeu da situação, Passavanti correu em direção ao filho e 'voou' sobre a rede, que tem cerca de 1,2 metros de altura, salvando assim a criança de se afogar.

“Precisamente no segundo em que se vê a situação acontecer ganha-se uma força de Super-Homem e só tem que se ir em frente ”, disse durante uma entrevista à imprensa local.