Detido homem em Portalegre por violência doméstica

A GNR, deteve, no passado dia 25, um homem de 53 anos pela prática do crime de violência doméstica no concelho de Sousel, Portalegre.

Segundo refere a GNR, no âmbito de uma investigação por violência doméstica, “os militares apuraram que o suspeito agredia a suas esposa de 48 anos.” Na sequência do cumprimento a um mandado de detenção a GNR conseguiu ainda apreender três armas de fogo e 13 munições.

O suspeito foi ontem presente ao Tribunal Judicial de Fronteira, onde lhe foram aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima e proibição de se deslocar e permanecer na residência da vítima num raio de 500 metros.