Comprou bilhete para Snow Patrol no Marés Vivas? Deco alerta para pedido de reembolso

A Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor (Deco) alertou esta quinta-feira os consumidores para pedirem o reembolso do valor pago pelo bilhete do Festival Marés Vivas, em Vila Nova de Gaia. Em causa está o cancelamento do concerto dos Snow Patrol, banda que era cabeça de cartaz no dia 19 de julho.

“A Deco esclarece que, estando em causa um artista principal, os consumidores que tenham perdido interesse no festival em face do cancelamento devem solicitar o reembolso do valor pago pelo bilhete ao promotor do espetáculo, neste caso, a empresa Pev Entertainment”, informa a associação em comunicado.

Recorde-se que na última quarta-feira, a Pev Entertainment anunciou que a banda cancelou o concerto, bem como toda a digressão europeia agendada para este verão, depois de dois membros da banda adoecerem. Em substituição, foram anunciados os irlandeses Kodaline.

A Deco considerou que embora tenha sido anunciada a substituição, “pouca ou nenhuma informação” foi dada sobre quem pretenda receber o reembolso do bilhete.

Assim, a associação acrescenta que poderá mediar as reclamações junto do promotor e relembra que pode ser apresentada uma reclamação junto da Inspeção-Geral das Atividades Culturais (IGAC), entidade que apreciará o pedido de restituição mediante a reclamação dos interessados.