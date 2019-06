Vídeo mostra mulher a tentar roubar criança a mãe no aeroporto

Uma mulher foi detida no Aeroporto Internacional de Atlanta, nos Estados Unidos, depois de tentar roubar uma criança a uma mãe.

O incidente ocorreu quando a mãe se preparava para viajar para a Flórida com os filhos, já depois da zona de controlo de segurança. De acordo com a queixa apresentada às autoridades, a mulher estava a percorrer um corredor do aeroporto quando a suspeita a abordou e tentou, repetidamente, tirar-lhe um dos filhos.

O marido, que se encontrava ao lado, conseguiu intervir ao aperceber-se da situação e agarrou a criança. No entanto, nas imagens captadas pelas câmaras de videovigilância é possível ver a mulher a insistir.

A mulher, identificada como Esther Daniels, de 26 anos, foi detida e recebeu assistência hospitalar devido a problemas mentais.