Verão. Algarve é o destino preferido dos portugueses para férias

Cidades do distrito de Faro contam com 64,5% das pesquisas para destino de férias. O preço médio de uma casa no Algarve é de 476 euros por semana, revela estudo do OLX

Com o calor, chega também a época alta algarvia. O distrito de Faro continua a liderar os destinos mais procurados pelos portugueses, com 64,5% das pesquisas para destino de férias. A procura cresceu 3,3% desde o ano passado. O segundo destino preferido é Setúbal, com 7,6% de procura. Os dados são avançados pelo OLX, numa análise feita à plataforma do site.

A oferta acompanha a procura, segundo o mesmo estudo. Entre janeiro e maio deste ano foram colocadas mais 527 ofertas para alugar casa nas férias do que em 2018, registando um aumento de 8,9%. O Algarve domina a oferta, visto que 60,7% dos quase 6 mil anúncios são em Faro. Setúbal também leva a medalha de prata neste setor, com 7,7%, seguido de Leiria (7,1%) que regista o maior decréscimo na procura dos portugueses face ao ano transato (-3,4%).

Os valores pedidos semanalmente registam, no geral, uma tendência ligeiramente crescente. O preço médio de uma casa no Algarve é de 476 euros, e os valores aumentaram 3% em relação a 2018. Em Lisboa, o cenário é semelhante: o aumento é de 3% e paga-se, em média, 508 euros. Santarém foi o distrito em que o preço subiu mais: este ano, passou de 552 para 764 euros, o que reflete um aumento de 41%. No Porto, e em sentido oposto, o preço desceu cerca de 9%, e alugar casa custa, em média, 446 euros.