PSD Santarém indica João Moura

"Respeitaremos a posição do presidente do partido, mas esta é a vontade do distrito", disse o líder da distrital.

A distrital do PSD de Santarém aprovou a lista de candidatos a deputados a indicar à direção do partido na passada quarta-feira à noite, colocando João Moura, o líder da distrital em primeiro lugar.

Ora, cabe ao líder do PSD, Rui Rio, escolher os cabeças-de-lista, mas Santarém arriscou a sugestão. Fora das indicações está o deputado Duarte Marques. "Respeitaremos a posição do presidente do partido, mas esta é a vontade do distrito, na convicção de que obterá o melhor resultado", afirmou João Moura em declarações à Agência Lusa.

"É uma lista muito equilibrada, com representação de todo o distrito. Sabemos que não é fechada, que ainda vai ser alvo de negociação, mas apresenta uma linha, uma espinha dorsal, e satisfaz a vontade da distrital, não deixando o ónus da decisão no âmbito da negociação sobre mim", acrescentou ainda.

Segundo o calendário do partido, a Comissão Política Nacional vai reunir-se com as várias Comissões Políticas Distritais entre 08 e 19 de julho para discutir as propostas de listas.