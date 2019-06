Legislativas. Direção do PS recomenda paridade de 50% nas listas

Os socialistas debatem as metodologias e critérios para a escolha dos candidatos a deputados para as eleições legislativas.

A comissão nacional do PS reuniu-se hoje para iniciar o processo de formação das listas para as legislativas de 6 de outubro.

A direção socialista recomendou que as federações do partido procurem acautelar a paridade absoluta nas equipas a indicar, ou seja, de 50 por cento (homens e mulheres). A lei só prevê 40 por cento.

Mais, para os maiores círculos eleitorais do país como Lisboa, Porto, Setúbal e Braga, a direção do PS recomenda a que o primeiro e o segundo lugar dessas listas não sejam preenchidos por candidatos do mesmo género. Ou seja, se o “número um” for uma mulher, no segundo lugar deverá estar uma mulher.

O PS deve concluir as listas até 23 de julho.