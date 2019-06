Três homens detidos por incêndio que causou o desabamento de um prédio e uma vítima mortal

Três homens foram detidos pela Polícia Judiciária, na manhã desta sexta-feira, fortemente indiciados de provocar um incêndio urbano agravado, um homicídio e coação agravada.

O caso ocorreu em março passado, em que os detidos alegadamente, com recurso a um produto acelerante de combustão, “provocaram a ignição em três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar do prédio”, localizado na baixa do Porto, citando a Sic Notícias.

O incêndio acabou por provocar o desabamento da cobertura do prédio, cinco feridos e uma vítima mortal - um homem de 55 anos que vivia no 3º andar.