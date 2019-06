Empresário chinês do ramo imobiliário entre os detidos em morte por fogo posto

O incêndio ocorreu no passado mês de março e originou uma vítima mortal

Um empresário chinês do ramo imobiliário encontra-se entre os três detidos pela Polícia Judiciária, suspeitos pela morte por fogo posto que vitimou um homem quando se encontrava a dormir em sua casa, na Rua Alexandre Braga, no centro da cidade do Porto.

O chinês é o gerente de uma imobiliária com sede em Leiria, a Alvoradaosis, sendo que os outros dois detidos são “seguranças” privados.

Segundo a Diretoria do Norte da PJ, “no âmbito de inquérito titulado pelo Ministério Público, a DIAP do Porto, identificou e deteve, fora de flagrante delito, os presumíveis autores de dois incêndios dolosos ateados numa residência integrante de um prédio, sito na baixa do Porto”, vitimando António Gonçalves, de 55 anos, enquanto os seus familiares conseguiram fugir, tal como o casal residente ao lado em que estava uma mulher grávida.

“Os fogos terão sido provocados pelos detidos, com recurso a um produto acelerante de combustão, em duas datas distintas, tendo o segundo assumido proporções muito graves que vieram a provocar a morte de um dos residentes, na madrugada do dia 2 de março de 2019”.

Os três detidos “terão provocado a ignição, em três pontos distintos das escadas, painéis e suportes em madeira de acesso ao terceiro andar, do prédio onde vivia uma octogenária com os seus filhos, vindo a provocar a morte a um deles” e “dias antes, os mesmos autores já teriam provocado uma ignição no mesmo prédio, só que, contudo. esta não teve um desenvolvimento, por razões alheias à sua vontade”.

“Para além da morte do inquilino e de ferimentos e intoxicação por inalação de fumo em vizinhos, a residência ficou destruída e a estrutura do edifício, à data em trabalhos de requalificação, ficou seriamente danificada e, não fora a pronta intervenção dos Bombeiros Sapadores do Porto, poderia ter provocado a destruição dos prédios confinantes, de natureza comercial e habitacional”, segundo informa a Polícia Judiciária.

“Desde a data dos factos e após inúmeras diligências de investigação, que incluíram várias inspeções realizadas por diversos peritos de incêndios, a Polícia Judiciária coligiu matéria probatória que conduziu às três detenções, buscas e à apreensão de diversos bens e equipamentos relacionados com estes factos”, segundo refere a Diretoria do Norte da PJ.

Os detidos, com idades entre os 20 e os 40 anos, dois deles de nacionalidade portuguesa, estes com antecedentes criminais, vão ser presentes à competente autoridade judiciária, o Tribunal de Instrução Criminal do Porto, para primeiro interrogatório judicial e aplicação das respetivas medidas de coação.