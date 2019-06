IRA doa dinheiro angariado para comprar carrinha a bebé que precisa de dois milhões para sobreviver

O grupo de Intervenção e Resgate Animal (IRA) está a ser alvo de inúmeros elogios nas redes sociais, depois de decidirem doar a Matilde, a bebé que tem sido notícia por precisar de dois milhões de euros para sobreviver, o dinheiro que haviam angariado para comprar uma carrinha.

“Sabemos perfeitamente qual é a nossa missão, ANIMAIS. Mas conforme já constataram mais do que uma vez, também auxiliámos respetivos detentores (famílias ou individuais) cujas posses atingiam o limiar da pobreza extrema. Doámos roupas, dinheiro, comida e até nos disponibilizámos a assegurar todas as condições para o bem-estar dos animais a cargo dos detentores. Não acreditamos em coincidências e, a poucos dias de eu próprio (o mete nojo) me tornar pai de uma menina, está a decorrer uma angariação para a aquisição de uma nova viatura. Se precisamos do carro novo? Precisamos. Se precisamos de estender o nosso raio de ação? Precisamos. Se a Matilde tem o mesmo tempo que nós para atingir o seu objetivo? Não tem”, começa por referir uma publicação partilhada no Facebook do grupo.

Antes desta publicação, o IRA havia questionado os utilizadores sobre o “impasse moral” de doar o dinheiro que receberam das pessoas para a compra do veículo. Mas a sondagem revelou que a preferência recaia em ajudar Matilde, com 83% dos votos. Ainda assim, o grupo optou por devolver o dinheiro a todos aqueles que fizeram doações e não quiseram ver o seu dinheiro entregue a outra causa, subtraindo esses valores aos 6541 euros angariados.

“Respeitamos TOTALMENTE a decisão de quem se opõe à entrega dos fundos angariados para outro objetivo que não o da aquisição da viatura. Como tal indicado, daremos a possibilidade de poderem enviar a sua posição por email de forma a garantir o anonimato. Deverão inserir no assunto ‘Eu não aceito’, anexando o comprovativo da transferência com o montante doado até dia 30 de junho. Os montantes serão contabilizados e a quantia transferida para o caso da Matilde será a diferença após subtração do total respeitante aos Irados e Iradas que não concordaram. Estamos certos que, aquando nova angariação para a tão necessária viatura, poderemos contar novamente convosco e com mais apoiantes ainda”, lê-se.

O IRA termina com uma mensagem para Cristiano Ronaldo. “Cristiano Ronaldo, se nos estás a ler...arranja lá o medicamento para a miúda e nós deixamos-te tirar uma fotografia connosco de cara destapada”.